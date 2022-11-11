Рогов: армия России нанесла превентивный удар по группировке ВСУ в Запорожье

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о превентивном ударе российским войск по подразделениям ВСУ на линии разграничения в регионе.

В пятницу представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска приступили к нанесению упреждающих ударов по группировкам вооружённых сил Украины на линии разграничения в Запорожье. По данным Рогова, превентивный удар ВС России необходим с целью рассеять силы противника на границе Запорожской области.

Владимир Рогов подчёркивает, что рассеивание сил ВСУ на линии разграничения в Запорожье помешает украинским войскам собрать силы в боевой "кулак" для наступления на регион.