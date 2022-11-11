Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области
Эту информацию сообщил журналистам член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам чиновника, своими ударами российская армия стремится рассеять силы неприятеля, дезориентировать его, а также не позволить собрать силы в кулак для наступления.
Как подчеркнул Рогов, основные удары направлены по складам с боеприпасами, военной техникой и вооружениями, а также по местам дислокации противника. Так, подавлены огневые точки украинских вооруженных сил в Марганце и Никополе — именно оттуда в последнее время ВСУ наносили удары по Энергодару и его пригородам, а также по Запорожской АЭС.
Рогов также отметил, что российские войска поразили цели в селах Даниловка и Малые Щербаки, ближайшем пригороде Запорожья и городе Гуляй Поле.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области