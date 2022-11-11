Песков: Херсон будет частью России даже в случае захвата города ВСУ
2022-11-11 12:35
Дмитрий Песков утверждает, что Херсонская область по-прежнему остаётся субъектом России и не будет возвращена Украине.
Возглавляющий пресс-службу Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что несмотря на вывод российских военных из Херсона данный город и вся Херсонская область законодательно остаётся субъектом РФ, и этот статус региона не будет изменён.
Песков уверен, что отвод группировки российских военных не является унизительным несмотря на массу критики решения главы Минобороны России Сергея Шойгу и командующего российскими силами спецоперации в Украине Сергея Суровикина, поскольку подобный манёвр позволит сохранить максимальное количество жизней солдат ВС РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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