Офицер НМ Луганской Народной республики Андрей Марочко утверждает, что командиры вооружённых сил Украины замешаны в финансовых махинациях.

11 ноября представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко пообщался с журналистами онлайн-газеты "РИА Новости", сообщив им, что российские войска произвели инспекцию в окрестностях Соледара и Артемовска, установив, что командование вооружённых сил Украины целенаправленно скрывает сведения о погибших сослуживцах.

По мнению Марочко, таким образом командиры ВСУ извлекают из смертей собственных солдат личную выгоду, получая выплаты за погибших бойцов их выплаты.