Марочко: командование ВСУ скрывает данные о погибших для хищения денег
2022-11-11 12:39
Офицер НМ Луганской Народной республики Андрей Марочко утверждает, что командиры вооружённых сил Украины замешаны в финансовых махинациях.
11 ноября представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко пообщался с журналистами онлайн-газеты "РИА Новости", сообщив им, что российские войска произвели инспекцию в окрестностях Соледара и Артемовска, установив, что командование вооружённых сил Украины целенаправленно скрывает сведения о погибших сослуживцах.
По мнению Марочко, таким образом командиры ВСУ извлекают из смертей собственных солдат личную выгоду, получая выплаты за погибших бойцов их выплаты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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