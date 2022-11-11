Daily Mail: приговорённый к казни в ДНР наёмник Британии вернётся на фронт

Приговорённый к смертной казни в ДНР и позднее отпущенный британский наёмник Эйден Аслин принял решение о возвращении на поле боя.

Газета Daily Mail уведомляет, что наёмник Эйден Аслин из Великобритании, который ранее был взят в плен в Донецкой Народной республике, приговорён к смертной казни и отпущен в результате обмена, намерен вернуться в зону боевых действия на территории проведения российской спецоперации.

Сам Аслин утверждает, что пообещал жене не брать в руки оружие, однако хочет ещё раз посетить Донбасс и Украину, поработав там в качестве журналиста и видеоблогера.