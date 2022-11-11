Минобороны РФ: переброска российских военных на левый берег Днепра завершена
2022-11-11 13:19
В Минобороны РФ заявили об успешном завершении переброски российских военных и вооружения на левый берег Днепра завершена.
11 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что операция по переброске российских сил на левый берег реки Днепр в 5.00 по мск полностью завершена.
Конашенков также отметил, что потерь среди личного состава, вооружения, военной технике и материальных средств ВС РФ при переброске на левобережную часть Херсонской области нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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