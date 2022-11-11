Российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ на Купянском направлении
2022-11-11 13:35
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ на Купянском участке фронта.
В пятницу, 11 ноября 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, что служащие ВС РФ отразили наступление ВСУ из районов населённых пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области на Купянском наступлении.
Конашенков уточнил, что в российские военные уничтожили не менее 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей за минувшие сутки на данном участке фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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