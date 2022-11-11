ВС РФ сорвали атаку польских наёмников и бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В Минобороны России сообщили, что служащие ВС РФ сорвали атаку польских наёмников и двух мотопехотных рот ВСУ на Красно-Лиманском участке боевых действий.

11 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что за минувшие сутки служащие двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наёмниками, предприняли попытку перейти в атаку на Красно-Лиманском направлении, которая была оперативно сорвана российскими военными.

Российский генерал-лейтенант Конашенков добавил, что провальная попытка атаковать позиции ВС РФ на данном участке фронта закончилась для ВСУ потерей до 90 единиц личного состава и одной боевой бронированной машины.