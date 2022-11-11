Минобороны России: ВСУ за 2 дня продвинулись на 10 километров в Херсонской области
2022-11-11 14:45
Российское Минобороны заявило о продвижении украинской армии в Херсонской области.
Российское оборонное ведомство сообщило о продвижении украинских войск на территории Херсонской области.
Отмечается, что максимальное расстояние, на которое ВСУ продвинулись в регионе, - это десять километров.
При этом напомним, что российские войска отведены с Херсонщины на левый берег реки Днепр.
"За прошедшие 2 суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях в Херсонской области составило не более 10 километров", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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