Минобороны РФ объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра
2022-11-11 15:22
Российские войска уже переброшены из Херсона на левый берег реки Днепр, рассказали в Минобороны страны.
Несколькими днями ранее командующий силами специальной военной операции на территории Украины генерал Суровикин рассказал об отступлении из Херсона.&
Тогда с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу был согласован план отступления на оборонительные позиции на левом берегу Днепра.
Сегодня же, 11 ноября, во время очередного брифинга Министерства обороны рассказали о том, что переброска войск на другую сторону реки была завершена.
"Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена в 5 утра по московскому времени", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
Трамп: Я хотел бы извиниться перед Меланией от имени новостных агентств
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах