Минобороны РФ объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Российские войска уже переброшены из Херсона на левый берег реки Днепр, рассказали в Минобороны страны.

Несколькими днями ранее командующий силами специальной военной операции на территории Украины генерал Суровикин рассказал об отступлении из Херсона.&

Тогда с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу был согласован план отступления на оборонительные позиции на левом берегу Днепра.

Сегодня же, 11 ноября, во время очередного брифинга Министерства обороны рассказали о том, что переброска войск на другую сторону реки была завершена.

"Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена в 5 утра по московскому времени", - говорится в сообщении.