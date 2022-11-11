«РИА Новости»: ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и Новой Каховки
2022-11-11 15:54
В администрации Новой Каховки заявили об усилении обстрелов города и расположенной в его окрестностях Каховской ГЭС.
11 ноября интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на представителя администрации Новой Каховки Руслана Агаева, заявило о том, что служащие Вооружённых сил Украины ежедневно обстреливают территорию Каховской ГЭС.
Агеев добавил, что украинские военные также усилили обстрелы жилых массивов и объектов инфраструктуры Новой Каховки, в 5 километрах от которой расположена Каховская ГЭС, в надежде обесточить город и значительно ухудшить качество жизни проживающих в нём людей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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