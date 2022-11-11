ГУР Украины: Херсон под контролем Киева, в город заходят части ВСУ

ГУР Украины сообщило о взятии Херсона под контроль Киева после перемещения российских военных на левый берег Днепра.

11 ноября пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила о том, что Херсон взят под контроль киевского режима, в город начинают заходить части Вооружённых сил Украины после того, как подразделения ВС РФ переместились на левый берег Днепра.

Ряд крупных Telegram-каналов сообщают о том, что на здании Главного управления Министерства внутренних дел Херсонской области, а также перед зданием Херсонской областной государственной администрации водрузили украинский флаг.