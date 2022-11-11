Минобороны РФ: на левый берег Днепра выведено 30 тысяч военнослужащих
2022-11-11 17:50
Российское оборонное ведомство сообщило о выводе 30 тысяч военнослужащих на левый берег Днепра.
На заранее подготовленные позиции на восточном берегу реки Днепр выведено 30 тысяч военнослужащих и свыше 5 тысяч единиц вооружений и военной техники, заявили в Минобороны России.
"На противоположный берег Днепра выведена и вся техника, подлежащая ремонту и восстановлению. Ни одной единицы на правом берегу не осталось", - уточнили в оборонном ведомстве.
В Министерстве обороны подчеркнули, что российские подразделения закрепились на позициях и уже наносят удары по украинской армии на правом берегу Днепра.
Опубликовано: Максим Алексеев
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