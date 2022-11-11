ВСУ нанесли артиллерийский удар по пригороду Новой Каховки, разрушив жилые дома
2022-11-11 18:37
В администрации Новокаховского городского округа сообщили об артиллерийском обстреле со стороны Украины пригорода Новой Каховки.
11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Корсунка в пригороде Новой Каховки.
Леонтьев добавил, что в результате артиллерийских «прилётов со стороны Украины» разрушены несколько жилых домов, также пострадали автомобили и линии электропередачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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