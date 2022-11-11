ВСУ нанесли артиллерийский удар по пригороду Новой Каховки, разрушив жилые дома

В администрации Новокаховского городского округа сообщили об артиллерийском обстреле со стороны Украины пригорода Новой Каховки.

11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Корсунка в пригороде Новой Каховки.

Леонтьев добавил, что в результате артиллерийских «прилётов со стороны Украины» разрушены несколько жилых домов, также пострадали автомобили и линии электропередачи.