Лепихин: ДРГ Украины готовят наступление ВСУ на две области России
Попавший в плен командир подразделения ВСУ Владимир Лепехин утверждает, что уже в двух российских областях работают украинские диверсанты.
11 ноября пленный командир 53-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Владимир Лепехин сообщил, что на территории Курской и Белгородской областей России действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, которые оборудуют схроны с оружием и анализируют информацию о расположении критически важных объектов.
По данным Лепехина, украинские ДРГ готовят почву для полномасштабного наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области России, однако военный не верит, что армия Украины пройдёт больше ста километров на российских территориях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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