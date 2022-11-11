Лепихин: ДРГ Украины готовят наступление ВСУ на две области России

Попавший в плен командир подразделения ВСУ Владимир Лепехин утверждает, что уже в двух российских областях работают украинские диверсанты.

11 ноября пленный командир 53-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины Владимир Лепехин сообщил, что на территории Курской и Белгородской областей России действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, которые оборудуют схроны с оружием и анализируют информацию о расположении критически важных объектов.

По данным Лепехина, украинские ДРГ готовят почву для полномасштабного наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области России, однако военный не верит, что армия Украины пройдёт больше ста километров на российских территориях.