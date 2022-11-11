Войска Украины бежали из Опытного в ДНР на Авдеевском направлении

Замкомандира Славянской бригады ДНР Олег Горленко утверждает, что ВСУ отступили от населённого пункта Опытное.

Вечером 11 ноября офицер Славянской бригады Донецкой Народной республики Олег Горленко сообщил, что после длительной осады города Опытное в ДНР подразделения вооружённых сил Украины оставили ранее занимаемые позиции и отступили с целью сохранения своих жизней. По словам Горленко, союзные силы России и Донбасса уже зашли в Опытное, начав зачистку населённого пункта.

Олег Горленко отмечает, что в результате бегства украинских военных из Опытного войска России могут продвигаться в южные укреплённые районы ВСУ на Авдеевском направлении спецоперации.