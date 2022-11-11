ВСУ пойдут в наступление на Курскую и Белгородскую области РФ зимой
2022-11-11 21:21
Военнопленный солдат ВСУ Владимир Лепихин утверждает, что украинские войска планируют наступление на две области России с наступлением холодов.
11 ноября пленный командир 53-ей бригады вооружённых сил Украины Владимир Лепихин пообщался с журналистами интернет-газеты "РИА Новости", рассказав им, что украинские войска намереваются осуществить наступательные операции по направлению к Курску и Белгороду грядущей зимой, планируя продвинуться как минимум на 100 километров вглубь России.
По словам Лепехина, в настоящий момент украинские диверсанты уже прибыли в Россию и заняты оборудованием тайников с оружием и боеприпасами для будущего наступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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