Военнопленный солдат ВСУ Владимир Лепихин утверждает, что украинские войска планируют наступление на две области России с наступлением холодов.

11 ноября пленный командир 53-ей бригады вооружённых сил Украины Владимир Лепихин пообщался с журналистами интернет-газеты "РИА Новости", рассказав им, что украинские войска намереваются осуществить наступательные операции по направлению к Курску и Белгороду грядущей зимой, планируя продвинуться как минимум на 100 километров вглубь России.

По словам Лепехина, в настоящий момент украинские диверсанты уже прибыли в Россию и заняты оборудованием тайников с оружием и боеприпасами для будущего наступления.