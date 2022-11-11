Зеленский: ВСУ пока не пустят журналистов в Херсон из-за мин в городе
2022-11-11 21:25
Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска не намерены пропускать представителей прессы в Херсон в ближайшее время.
11 ноября Владимир Зеленский записал очередное вечернее видеообращение, в рамках которого сообщил, что Херсон перешёл под контроль Киева после вывода российских войск из города. Зеленский подчёркивает, что основные подразделения ВСУ ещё не дошли до Херсона, однако в городе работают украинские силы специальных операций.
Также Владимир Зеленский заявил, что армия Украины на данный момент не будет пускать журналистов на территорию Херсона, поскольку город нуждается в разминировании, которое ещё не было начато.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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