Зеленский: ВСУ пока не пустят журналистов в Херсон из-за мин в городе

Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска не намерены пропускать представителей прессы в Херсон в ближайшее время.

11 ноября Владимир Зеленский записал очередное вечернее видеообращение, в рамках которого сообщил, что Херсон перешёл под контроль Киева после вывода российских войск из города. Зеленский подчёркивает, что основные подразделения ВСУ ещё не дошли до Херсона, однако в городе работают украинские силы специальных операций.

Также Владимир Зеленский заявил, что армия Украины на данный момент не будет пускать журналистов на территорию Херсона, поскольку город нуждается в разминировании, которое ещё не было начато.