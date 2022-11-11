Пленный солдат ВСУ Виктор Камбур рассказал о плачевном состоянии армии Украины
Взятый в плен бойцами «Ахмат» украинский солдат Виктор Камбур рассказал о плачевном состоянии ВСУ.
11 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленённый бойцами спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 2-й бригады 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Виктор Камбур рассказал о нынешнем состоянии ВСУ.
Камбур сообщил, что служащие украинской армии вынуждены использовать устаревшее вооружение, технику, примитивное оснащение, а командиры отправляют солдат в настоящее пекло в качестве наказания за отказ занимать боевые позиции, что становится причиной возникновения деморализации целых батальонов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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