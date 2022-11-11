Макрон: развивающиеся страны упрекают Запад в двойных стандартах
2022-11-11 22:35
Президент Франции Эммануэдь Макрон заявил, что развивающиеся страны упрекают Запад в двойных стандартах при введении санкций.
По его словам, речь идет о том, что Запад не думает об универсализме, принимая такие решения.
Макрон призвал подумать о строительстве универсализма без европоцентризма.
При этом он подчеркнул, что без международного сотрудничества невозможно решить вопросы изменения климата, защиты биоразнообразия, финансирования уязвимых экономик.
Опубликовано: Светлана Репина
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