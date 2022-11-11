Евросоюзу удалось на треть снизить зависимость от российского газа

Согласно отчету Еврокомиссии, в октябре импорт российского газа в Евросоюз составил 7% против обычных 40%.

Это означает, что ЕС снизил зависимость от российского газа на 33%. В ЕК отмечают, что это стало возможным, благодаря поставкам сжиженного природного газа.

В условиях роста цен на газ импорт СПГ стал особенно привлекательным. В основном закупки производились у США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз увеличил закупки СПГ до 105 млрд кубометров.