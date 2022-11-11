Евросоюзу удалось на треть снизить зависимость от российского газа
2022-11-11 23:11
Согласно отчету Еврокомиссии, в октябре импорт российского газа в Евросоюз составил 7% против обычных 40%.
Это означает, что ЕС снизил зависимость от российского газа на 33%. В ЕК отмечают, что это стало возможным, благодаря поставкам сжиженного природного газа.
В условиях роста цен на газ импорт СПГ стал особенно привлекательным. В основном закупки производились у США.
Ранее сообщалось, что Евросоюз увеличил закупки СПГ до 105 млрд кубометров.
Опубликовано: Светлана Репина
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