Пленный командир ВСУ рассказал о планах по наступлению на Курскую и Белгородскую области

Командир взвода ВСУ Владимир Лепихин, попавший в плен, рассказал, что украинские военные зимой намерены наступать на Белгородскую и Курскую области РФ.

Он рассказал, что уже сейчас в России находятся группы диверсантов. Они ведут подготовку к будущему наступлению.

По словам Лепихина, наступление запланировано на холодное время года, чтобы военная техника могла пройти по твердому грунту.

Он также отметил, что ВСУ планируют пройти максимально возможное расстояние по российской территории.