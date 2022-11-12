Шольц заявил о зависимости Европы от российского газа

Олаф Шольц заявил что ЕС зависит от поставок газа из России, поэтому санкции не вводились.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о санкциях в отношении Российской Федерации.

По словам главы немецкого правительства, санкции против газа, который Европа уже долгое время поставляется из России, не вводились.

Причина этого, по словам Олафа Шольца, - в зависимости Европейского Союза от поставок российского газа.

"Мы ввели санкции против России, но не по газу, - сказал канцлер ФРГ. - И это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России, - намного больше, чем мы", - приводит ТАСС слова Шольца.