Шольц заявил о зависимости Европы от российского газа
2022-11-12 01:50
Олаф Шольц заявил что ЕС зависит от поставок газа из России, поэтому санкции не вводились.
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о санкциях в отношении Российской Федерации.
По словам главы немецкого правительства, санкции против газа, который Европа уже долгое время поставляется из России, не вводились.
Причина этого, по словам Олафа Шольца, - в зависимости Европейского Союза от поставок российского газа.
"Мы ввели санкции против России, но не по газу, - сказал канцлер ФРГ. - И это было сделано намеренно, потому что мы также знали, сколько стран зависели от поставок газа из России, - намного больше, чем мы", - приводит ТАСС слова Шольца.
Опубликовано: Николай Скира
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