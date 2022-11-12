Шольц: я не позволю критикам повлиять на переговоры с Путиным о мире в Украине
2022-11-12 08:50
Канцлер Германии заявил, что не позволит критикам повлиять на переговоры с президентом России о мире в Украине.
Мир в Украине - это тема всех переговоров с президентом России Владимиром Путиным и критики никак не смогут на них повлиять, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы хотим как можно быстрее закончить эту войну. И я не позволю критикам отговорить меня от переговоров с российским президентом на тему мирных переговоров с Украиной", - сказал он.
Олаф Шольц напомнил, как еще в феврале разговаривал с Путиным за "семиметровым столом", когда президент России требовал, чтобы "в Украине не было ракет, угрожающих Москве".
Опубликовано: Максим Алексеев
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