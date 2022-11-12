Рогов: ВСУ перебрасывают силы из-под Херсона в Запорожскую область

APS
2022-11-12 09:46

Украинская армия перебрасывает дополнительные силы из-под Херсона в Запорожскую область.

Украинская армия усиливает свою группировку в Запорожье, перебрасывая подразделения из-под Херсона, заявил член военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Киевский режим усиливает военную группировку на Запорожском участке фронта", - сказал он. 

Владимир Рогов подчеркнул, что российские войска, вышедшие из Херсона, в свою очередь усилят линию соприкосновения в Запорожье.

Опубликовано: Максим Алексеев