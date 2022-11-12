Российская армия ликвидировала более 160 бойцов ВСУ на Купянском направлении
2022-11-12 14:32
В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии ликвидировали не менее 160 украинских бойцов на Купянском участке фронта.
12 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что бойцы Вооружённых сил Украины вновь продолжили пытаться атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении.
Конашенков добавил, что солдаты российской армии успешно отразили все атаки со стороны Украины на Купянском участке фронта, уничтожив более ста шестидесяти единиц личного состава, а также шесть танков и девять боевых бронемашин ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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