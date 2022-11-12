ВС РФ уничтожили один танк и более 190 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта

В Минобороны России заявили, что российские солдаты уничтожили один танк и более 190 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском участке за минувшие сутки.

12 ноября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил о том, что российские военные отразили атаки четырех ротных тактических групп ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков добавил, что на данном участке фронта в результате высокоточных ударов ВС РФ были уничтожены не менее 90 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 5 автомобилей украинской стороны.