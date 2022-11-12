Шольц продолжает советоваться с Меркель и не видит трудностей с Макроном
Канцлер Олаф Шольц по-прежнему регулярно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель, сообщает RND.
«Во-первых, мы давно знаем друг друга и всегда хорошо работали вместе, даже несмотря на то, что мы в разных партиях», — сказал Шольц в пятницу вечером на мероприятии, организованном редакционной сетью Германии (RND) в Лейпциге: «И так будет продолжаться».
Но он также консультируется со многими другими людьми — «намного выше правящих партий», — подчеркнул Шольц.
Политик СДПГ признал, что его состояние почти через год после вступления в должность было омрачено войной на Украине и последствиями для Германии.
«Конечно, на мое душевное состояние очень повлияла эта ужасная война, которая идет в Европе. Потому что именно это, должно быть, движет нами: империализм вернулся в Европу», - сказал Шольц.
Шольц отрицает, что отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном сложились сложные.
«У меня очень хорошие отношения с Макроном», — сказал он.
Он добавил, что не всегда нужно сразу договариваться «среди взрослых», иногда нужно сначала установить это правило.
Опубликовано: Тарас Медведев
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