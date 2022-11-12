ВСУ сбросили с дрона СВУ на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что украинские военнослужащие сбросили с дрона СВУ на подстанцию Глушковской РЭС, нарушив энергоснабжние.

12 ноября губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины сбросили с беспилотного летательного аппарата самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковских районных электросетей.

Старовойт уточнил, что в результате атаки со стороны Украины пострадавших нет, однако зафиксированы незначительные повреждения оборудования Глушковской ГЭС, которые стали причиной обесточивания жилых домов в нескольких посёлках.

Курский губернатор также заверил своих подписчиков в том, что в ближайшее время прибывшие на место ЧП ремонтные бригады полностью восстановят электроснабжение в близлежащих населённых пунктах.