Гладков: ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области
2022-11-12 18:02
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько сёл в Шебекинском городском округе попали под миномётный обстрел.
В субботу вечером, 12 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь из миномётов по нескольким приграничным сёлам в в Шебекинском городском округе.
Гладков добавил, что при обстреле со стороны Украины мирные жители белгородских сёл не пострадали, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из населённых пунктов, на восстановление которого потребуется два часа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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