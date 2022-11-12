Гладков: ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько сёл в Шебекинском городском округе попали под миномётный обстрел.

В субботу вечером, 12 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь из миномётов по нескольким приграничным сёлам в в Шебекинском городском округе.

Гладков добавил, что при обстреле со стороны Украины мирные жители белгородских сёл не пострадали, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из населённых пунктов, на восстановление которого потребуется два часа.