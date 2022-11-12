Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
2022-11-12 22:54
Владимир Зеленский утверждает, что сражения ВС РФ и украинской армии превратили территорию ДНР в "ад".
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечерние видеообращение, в рамках которого сообщил, что на территории Донецкой Народной республики ежедневно идут жестокие бои между российский и украинской армиями, ввиду чего Донбасс напоминает "ад".
Примечательно, что накануне солдаты ВСУ отступили с позиций населённого пункта Опытное ДНР, ввиду чего войска России могут пойти в наступление на Угледар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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