ВГА Каховского района эвакуируется с левобережья Днепра из-за атак ВСУ

Администрация Каховского района Херсонской области покидает 15-километровую территорию на левом берегу реки Днепр.

В воскресенье лидер военно-гражданской администрации Каховского района в Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что сотрудники ведомства в срочном порядке эвакуируются с левобережья Днепра, поскольку вооружённые силы Украины интенсфицировали атаки на город после захода в Херсон.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона на левый берег Днепра, после чего украинские войска восстановили контроль над данным городом.