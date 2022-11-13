ВГА Каховского района эвакуируется с левобережья Днепра из-за атак ВСУ
2022-11-13 02:29
Администрация Каховского района Херсонской области покидает 15-километровую территорию на левом берегу реки Днепр.
В воскресенье лидер военно-гражданской администрации Каховского района в Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что сотрудники ведомства в срочном порядке эвакуируются с левобережья Днепра, поскольку вооружённые силы Украины интенсфицировали атаки на город после захода в Херсон.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил вывести российские войска из Херсона на левый берег Днепра, после чего украинские войска восстановили контроль над данным городом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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ВГА Каховского района эвакуируется с левобережья Днепра из-за атак ВСУ
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