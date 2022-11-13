Захарова: саммит в Камбодже начали без опоздавшего на полчаса Байдена

Мария Захарова утверждает, что Джо Байден опоздал на камбоджийский саммит ВАК на 30 минут.

13 ноября сотрудник российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что президент США Джозеф Байден заставил организаторов саммита ВАС в Камбодже ждать себя полчаса, ввиду чего мероприятие было начато без сильно опаздывающего американского лидера.

Также Захарова напомнила, что накануне Байден публично оговорился, поблагодарив правительство Колумбии за организацию форума АСЕАН, однако в действительности встречу организовала Камбоджа.