Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев утверждает, что новый обстрел ВСУ сильно повредил гидроэлектростанцию в Новой Каховке.

Утром воскресенья лидер военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что новые обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны солдат вооружённых сил Украины привели к грандиозным повреждениям данного энергетического объекта, однако он подлежит восстановлению.

По мнению Леонтьева, ремонтные работы на ГЭС в Новой Каховке могут занять около года, однако после завершения данного процесса объект вновь продолжит полноценно функционировать.