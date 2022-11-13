Леонтьев: ремонт Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ займёт не менее года
2022-11-13 08:16
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев утверждает, что новый обстрел ВСУ сильно повредил гидроэлектростанцию в Новой Каховке.
Утром воскресенья лидер военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что новые обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны солдат вооружённых сил Украины привели к грандиозным повреждениям данного энергетического объекта, однако он подлежит восстановлению.
По мнению Леонтьева, ремонтные работы на ГЭС в Новой Каховке могут занять около года, однако после завершения данного процесса объект вновь продолжит полноценно функционировать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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