Делегация США выслушала выступление Лаврова на саммите ВАС
2022-11-13 10:04
Делегация США во главе с Байденом слушала выступление Лаврова на саммите ВАС в Пномпене.
13 ноября РИА Новости сообщили, что во время выступления главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Пномпене, в зале присутствовала и делегация США во главе с президентом Джо Байденом.
Сообщается, что фото с выступления выложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, там же она написала, что само заседание пришлось начать с опозданием, так как "ждали президента Байдена".
Опубликовано: Елена Калиновская
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Делегация США выслушала выступление Лаврова на саммите ВАС
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