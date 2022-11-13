Делегация США выслушала выступление Лаврова на саммите ВАС

Делегация США во главе с Байденом слушала выступление Лаврова на саммите ВАС в Пномпене.

13 ноября РИА Новости сообщили, что во время выступления главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Пномпене, в зале присутствовала и делегация США во главе с президентом Джо Байденом.

Сообщается, что фото с выступления выложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, там же она написала, что само заседание пришлось начать с опозданием, так как "ждали президента Байдена".