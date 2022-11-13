Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС получила «грандиозные разрушения» из-за обстрелов ВСУ, на ремонт которой понадобится не менее года.

13 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, сообщило о том, что в результате обстрелов служащими Вооружённых сил Украины Каховская гидроэлектростанция получила грандиозные повреждения.

Леонтев добавил, что разрушения также зафиксированы на Каховском магистральном канале, Северо-Крымском канале и других объектах инфраструктуры региона.

Новокаховский чиновник помимо прочего заявил, что Каховскую ГЭС вполне реально восстановить в кратчайшие сроки «в масштабах Вселенной» при помощи современных технологий, что займёт год или больше.