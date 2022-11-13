Каховская ГЭС получила «грандиозные разрушения» из-за обстрелов ВСУ
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС получила «грандиозные разрушения» из-за обстрелов ВСУ, на ремонт которой понадобится не менее года.
13 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, сообщило о том, что в результате обстрелов служащими Вооружённых сил Украины Каховская гидроэлектростанция получила грандиозные повреждения.
Леонтев добавил, что разрушения также зафиксированы на Каховском магистральном канале, Северо-Крымском канале и других объектах инфраструктуры региона.
Новокаховский чиновник помимо прочего заявил, что Каховскую ГЭС вполне реально восстановить в кратчайшие сроки «в масштабах Вселенной» при помощи современных технологий, что займёт год или больше.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Три способа устранения неприятного запаза из микроволновой печи
Дурной запах из микроволновки часто достваляет неприятности хозяйкам. Избавляться от него лучше незамедлительно, пока ситуация не стала настоящей проблемой. Готовить и разогревать еду в таких условиях - занятие малоприятное.Подробнее...
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Каховская ГЭС получила «грандиозные разрушения» из-за обстрелов ВСУ
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
«Калашников» назначили ответственным за поставки экипировки в ВС РФ
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью