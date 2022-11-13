«Страна.ua»: масштабный пожар возник в Черноморске Одесской области

Украинские СМИ заявили, что в городе Черноморске Одесской области возникло масштабное возгорание.

13 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Одесской области, где с 10:19 до 11:52 была объявлена воздушная тревога, по неустановленным причинам возникло крупное возгорание.

Отмечается, что пожар возник в городе Черногорске, предположительно, на местной базе отдыха. Представители власти на данный момент не прокомментировали ЧП в Одесской области.