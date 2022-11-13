Власти Новой Каховки допустили консервацию Каховской ГЭС из-за обстрелов станции ВСУ
2022-11-13 13:37
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтев допустил консервацию местной ГЭС из-за периодических обстрелов станции украинскими бойцами.
13 ноября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в своём официальном пресс-релизе заявил, что «в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придётся» консервировать Каховскую ГЭС.
Ранее, Леонтьев заявил о том, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов гидроэлектростанция в Новой Каховке получила «грандиозные разрушения», на ремонт которых потребуется не менее одного года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Власти Новой Каховки допустили консервацию Каховской ГЭС из-за обстрелов станции ВСУ
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