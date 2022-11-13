Минобороны РФ: российская армия освободила посёлок Майорск

В Минобороны РФ заявили, что служащие российской армии полностью освободили посёлок Майорск на Донецком направлении.

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что российские военнослужащие освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республики.

Конашенков заявил, что в результате успешных наступательных действий служащие Вооружённых сил РФ полностью освободили от ВСУ посёлок Майорск на северо-западе Горловки ДНР.