Минобороны РФ: российская армия освободила посёлок Майорск
2022-11-13 14:11
В Минобороны РФ заявили, что служащие российской армии полностью освободили посёлок Майорск на Донецком направлении.
В воскресенье, 13 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что российские военнослужащие освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республики.
Конашенков заявил, что в результате успешных наступательных действий служащие Вооружённых сил РФ полностью освободили от ВСУ посёлок Майорск на северо-западе Горловки ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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