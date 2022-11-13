Армия России отбила две атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив 110 украинских бойцов

В Минобороны России заявили, что солдаты российской армии отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 110 украинских бойцов.

13 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины за минувшие сутки две попытки атаковать позиции ВС РФ на Купянском участке фронта.

Конашенков утверждает, что служащие российской армии успешно отразили каждую атаку со стороны Украины, уничтожив до ста десяти единиц личного состава, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей украинской стороны.