Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит G20 на Бали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20.

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали, где вместо президента РФ Владимира Путина будет представлять Россию на саммите G20.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором запечатлён спуск Лаврова по трапу самолёта, которого торжественно встретили почётный караул, группа девушек в национальных костюмах, исполняющих народный танец, и дипломаты.