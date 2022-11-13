Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР.

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов республик Донбасса и организовать возвращение к месту обучения.

Песков пояснил, что данное решение российского лидера было связано с тем, что силы Народной милиции ДНР и ЛНР интегрированы в ВС РФ после вступления республик Донбасса в состав России.