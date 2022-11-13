Старовойт: ВСУ выпустили 7 снарядов по Краснооктябрьскому, посёлок обесточен

курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские военные выпустили 7 снарядов Краснооктябрьскому Глушковского района, посёлок обесточен.

В воскресенье поздно вечером, 13 ноября 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.

Старовойт уточнил, что в результате «прилётов» со стороны Украины в курском посёлке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки, также повреждены объекты местной энергетической инфраструктуры, что стало причиной обесточивания Краснооктябрьского.