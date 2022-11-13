Старовойт: ВСУ выпустили 7 снарядов по Краснооктябрьскому, посёлок обесточен
2022-11-13 20:17
курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские военные выпустили 7 снарядов Краснооктябрьскому Глушковского района, посёлок обесточен.
В воскресенье поздно вечером, 13 ноября 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.
Старовойт уточнил, что в результате «прилётов» со стороны Украины в курском посёлке начался пожар, в огне пострадали гаражи и хозяйственные постройки, также повреждены объекты местной энергетической инфраструктуры, что стало причиной обесточивания Краснооктябрьского.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Эрдоган: число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 53
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
В Кишиневе 60 тысяч протестующих требуют отставки президента Санду
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью