DPA: Шольц сожалеет, что Путин не приедет на саммит G20

Агентство DPA сообщает, что Олаф Шольц сожалеет о решении Владимира Путина не ехать на саммит G20.

Канцлер Германии заявил, что было бы лучше, если бы российский президент посетил это мероприятие.

По его словам, Путину пришлось бы столкнуться с критикой со стороны многих стран.

При этом Шольц отметил, что его бы порадовало, если бы Владимир Путин изменил свое решение относительно саммита.