DPA: Шольц сожалеет, что Путин не приедет на саммит G20
2022-11-13 23:32
Агентство DPA сообщает, что Олаф Шольц сожалеет о решении Владимира Путина не ехать на саммит G20.
Канцлер Германии заявил, что было бы лучше, если бы российский президент посетил это мероприятие.
По его словам, Путину пришлось бы столкнуться с критикой со стороны многих стран.
При этом Шольц отметил, что его бы порадовало, если бы Владимир Путин изменил свое решение относительно саммита.
Опубликовано: Светлана Репина
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