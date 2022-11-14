Зеленский примет участие в саммите глав государств G20

Президент Украины подтвердил свое участие в саммите G20 в формате видеообращения.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите глав государств "Большой двадцатки" (G20) в формате видеообращения.

"Активно готовимся к важной для Украины неделе. Наша позиция будет представлена на саммите "Большой двадцатки", - заявил глава украинского государства.

Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Президент России Владимир Путин участия в саммите принимать не будет.