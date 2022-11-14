Лавров: Запад хочет милитаризировать Юго-Восточную Азию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье заявил, что Запад милитаризирует Юго-Восточную Азию в попытке сдержать интересы России и Китая.
Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, Лавров раскритиковал США за их действия в регионе.
Он сказал, что индо-тихоокеанская стратегия Джо Байдена была попыткой обойти инклюзивные структуры для регионального сотрудничества и будет включать милитаризацию этого региона с очевидным акцентом на сдерживание Китая и РФ.
Байден заявил лидерам Юго-Восточной Азии, что США привержены построению Индо-Тихоокеанского региона, свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного.
Опубликовано: Светлана Репина
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