Лавров: Запад хочет милитаризировать Юго-Восточную Азию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье заявил, что Запад милитаризирует Юго-Восточную Азию в попытке сдержать интересы России и Китая.

Выступая на пресс-конференции по завершении саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, Лавров раскритиковал США за их действия в регионе.

Он сказал, что индо-тихоокеанская стратегия Джо Байдена была попыткой обойти инклюзивные структуры для регионального сотрудничества и будет включать милитаризацию этого региона с очевидным акцентом на сдерживание Китая и РФ.

Байден заявил лидерам Юго-Восточной Азии, что США привержены построению Индо-Тихоокеанского региона, свободного и открытого, стабильного и процветающего, устойчивого и безопасного.