Шольц потребовал от Вьетнама четкой позиции по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем заявил, что Вьетнаму следует занять четкую позицию по украинскому конфликту.

Он отметил, что ждет от вьетнамских властей четкого позиционирования по этому поводу.

Шольц уточнил, что небольшие страны больше не могут быть в безопасности от действий их сильных и крупных соседей.

Ранее немецкий канцлер выразил сожаление по поводу отсутствия Владимира Путина на предстоящем саммите G20.