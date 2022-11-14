Рогов: ВСУ могут перебросить силы с Херсонского направления на Запорожское за две недели

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут перебросить свои подразделения с Херсонского направления на Запорожское за две недели.

По его словам, после этого украинские военные, вероятно, начнут активные действия.

По мнению Рогова, к Запорожью пойдет около 40 тыс. военных, и обострения на фронте следует ожидать в течение недели или двух.

Он также уточнил, что погодные условия не окажут существенного влияния на перемещения украинских военных.