Рогов: ВСУ могут перебросить силы с Херсонского направления на Запорожское за две недели
2022-11-14 02:11
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут перебросить свои подразделения с Херсонского направления на Запорожское за две недели.
По его словам, после этого украинские военные, вероятно, начнут активные действия.
По мнению Рогова, к Запорожью пойдет около 40 тыс. военных, и обострения на фронте следует ожидать в течение недели или двух.
Он также уточнил, что погодные условия не окажут существенного влияния на перемещения украинских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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