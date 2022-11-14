Макрон: диалог с Путиным необходимо продолжить
2022-11-14 10:59
Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным.
14 ноября РИА Новости сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции France Inter заявил, что необходимо продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Макрон заявил, что берет на себя полную ответственность за то, что постоянно находился в контакте с российским президентом от имени Франции и всегда прилагал усилия для разговора с Москвой.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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