Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным.

14 ноября РИА Новости сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции France Inter заявил, что необходимо продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Макрон заявил, что берет на себя полную ответственность за то, что постоянно находился в контакте с российским президентом от имени Франции и всегда прилагал усилия для разговора с Москвой.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции России.