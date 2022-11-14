Лукашенко: при модернизации системы МВД в Беларуси нельзя допустить излишеств
2022-11-14 11:02
Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования систему белорусского Министерства иностранных дел, озвучив свои пожелания.
14 ноября Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости, где провёл совещание с главой МВД Беларуси Иваном Курбаковым и секретарём белорусского Совета Безопасности Александром Вольфовичем, заявил им о необходимости модернизации системы Министерства внутренних дел страны.
По мнению Лукашенко, в ходе осуществления данной процедуры нельзя допускать излишеств, которые не соответствуют вектору развития государства, а работа МВД должна подчиняться единой концепции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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