Лукашенко: при модернизации системы МВД в Беларуси нельзя допустить излишеств

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования систему белорусского Министерства иностранных дел, озвучив свои пожелания.

14 ноября Александр Лукашенко прибыл во Дворец Независимости, где провёл совещание с главой МВД Беларуси Иваном Курбаковым и секретарём белорусского Совета Безопасности Александром Вольфовичем, заявил им о необходимости модернизации системы Министерства внутренних дел страны.

По мнению Лукашенко, в ходе осуществления данной процедуры нельзя допускать излишеств, которые не соответствуют вектору развития государства, а работа МВД должна подчиняться единой концепции.